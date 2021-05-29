Відома українська співачка Олександра Зарицька, солістка гурту KAZKA, показала себе та розповіла про стан здоров'я улюблениці

Як пише Politeka.net, Зарицька стала популярною українською співачкою після "Голосу країни". Красуня випустила безліч хітів, які зібрали сотні мільйонів переглядів в Ютубі. Зараз дівчина активно веде Instagram, де ділитися творчістю і особистими кадрами.

Напередодні, 28 травня, Саша розповіла, що у її улюблениці - собаки на прізвисько Еффі розпухла морда і дихальні шляхи. Вона відразу відвезла тварини до ветеринара. Вже сьогодні Зарицька в сторіс розповіла, як йдуть справи:

"Всі запитують, як там Еффі. Вона впорядке. Вже може дихати, у неї пройшов набряк. Ви її сьогодні ще побачите обов'язково".

На кадрах Саша була в наряді з великим декольте. Красуня знімала себе на телефон, тому пишні форми було видно максимально близько.

Повідомлялося, що солістка популярної української групи Kazka Олександра Зарицька розповіла про те, як це – піклуватися про трьох малюків.

Виконавиця поділилася зворушливим постом в Instagram, в якому розповіла про свій досвід турботи про трьох собак. У Зарицької є троє чотириногих улюбленців: Еффі, Панда і Поль. Співачка зізналася, що вони дуже багато значать для неї, тому вона вирішила познайомити з ними своїх шанувальників.

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