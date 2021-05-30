Солістка популярного українського гурту KAZKA Олександра Зарицька показала незвичайний образ в одних аксесуарах

Як повідомляє Politeka.net, новий пост на сторінці гурту в Instagram Зарицька вирішила присвятити дню народження української столиці.

За традицією День Києва відзначають в останню неділю травня. Цього року він випав на 30 число. Зарицька звернулася до Києва у своєму новому пості.

"Київ, ти неповторний! Місто сили, натхнення і чудових людей! Со твоїм днем", - написала виконавиця.

Цей пост вона супроводила власним фото в незвичайному образі. На знімку співачка позує крупним планом: її видно по груди. На фото не видно ніякого одягу крім великих аксесуарів: багатошарового кольє і прикраси на голову, що нагадує вигадливу діадему з намистин бронзового кольору.

Незвичайний образ Зарицької доповнив макіяж в бронзово-персикових тонах.

Шанувальники співачки тут же відреагували на пост.

"Яка ви красива", "Жесть, що за образ...", "Ти дуже крута! Обожнюю!", "Олександра, ви щира красуня", "потрібно схуднути", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Зарицька показала себе в наряді з великим декольте. Красуня знімала себе на телефон, тому пишні форми було видно максимально близько. Її волосся було вологим, а на обличчі не було косметики.

Нагадаємо, солістка KAZKA з глибоким декольте показала пишні форми максимально близько: кадри.

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