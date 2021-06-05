Даша Астафьева в купальнике искушает аппетитными формами

Как сообщает Politeka.net, Даша Астафьева – одна из самых соблазнительных девушек украинского шоу-бизнеса. Певица не перестает радовать фолловеров своего фотоблога горячими кадрами.

Так, в Instagram она опубликовала фото из Турции.

Стоит отметить, что жгучий кадр, которым поделилась Астафьева, выглядит как из рекламного ролика о райской жизни. Томная, как пантера девушка, эффектно выныривает из воды в черном купальнике, который подчеркнул ее пышный бюст, и призывно смотрит в камеру. Образ она дополнила крупными золотыми сережками-кольцами и волосами, зачесанными назад.

Артистка предпочла обойтись без косметики и выглядит при этом просто прекрасно. Такой соблазнительной певицу мы еще не видели.

"Если Ретроградный Меркурий был не просто отговоркой, а человеком, он выглядел бы так", - подписала снимок Даша.

Поклонникам явно пришлось по вкусу горячее фото с певицей, о чем они сообщили прямо под публикацией.

"Прекрасная Афродита", "Венера прекрасная 🌹", "Сцена из последнего фильма Мерлин Монро...нечто подобное там было", "Даша прекрасна в любом образе!", "Красива в своей естественности", "обожаю изумрудную воду, под цвет ваших глаз".

Напомним, что Астафьева в мокром красном купальнике пококетничала у бассейна: "Главная достопримечательность отеля".

Как сообщала Politeka, Астафьева в черном бикини показала свой способ расслабления: "Отдельный вид медитации".

Также Politeka писала, что Астафьева в красном купальнике показала райское местечко: "Максимальная натуралочка".