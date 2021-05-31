Популярна модель і співачка Даша Астаф'єва поніжилася на відпочинку в яскравому червоному купальнику

Даша не так часто відправляється на відпочинок в закордон, проте любить відпочивати в курортних зонах в межах країни. Досить часто Астаф'єва показує, як відвідує басейни, їздить на пляж влітку або ходить в сауну взимку або на спа-процедури.

Цього разу артистка поділилася кадрами з спекотного міні-відпочинку біля басейну в місці, яке її просто підкорило.

"Що ще вам розповісти, хлопці? Найголовніша визначна пам'ятка готелю-це смак, завжди і у всьому. Це була можливість побути наодинці з природою і своїми думками. Була тільки я " - написала Даша під серією кадрів біля басейну.

Ідеальний образ для відпочинку червоному купальнику зробив зірку ще більш привабливою.

Також 35-річна співачка влаштувала собі фотосесію яхті на тлі морського і гірського пейзажу. Одягнена вона була в яскраво зелений довгий сарафан, який відмінно сидів на її підтягнутою фігурі.

"Два дні була без свідомості...

Приходжу до тями) @ngphaselisbay-це справжній рай

Буду вас знайомити з пам'ятками)

Приголомшлива природа і все для того , щоб усамітнитися, насолодитися сервісом і комфортом, відчувати турботу у всьому!

Це любов!",- написала знаменитість.

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