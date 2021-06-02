Популярна українська співачка і колишня солістка ВІА Гри Даша Астаф'єва показала власну заміну медитаціям

Як повідомляє Politeka.net, виконавиця поділилася новими кадрами на своїй сторінці в Instagram. На них Астаф'єва показала власний спосіб розслаблення після напруженого дня.

Так, артистка вирішила відправитися поплавати в басейні. На фото і коротких відео вона із задоволенням хлюпається у воді в чорному купальнику-бікіні. При цьому навколо неї-Ні душі.

"Плавати на самоті - це як окремий вид медитації", - зізналася Астаф'єва.

Співачка зняла себе на відео зверху, засвітивши свою фігуру в купальнику і задоволену посмішку.

"Всіляко намагалася потонути, але як бачите, толку нуль", - підписала ці кадри артистка.

Судячи з задоволеного особі, такий відпочинок дійсно дозволяє їй розслабитися після напружених буднів.

Раніше ми писали, що Астаф'єва також показала своє проведення часу в басейні.

Так, співачка поділилася кадрами, на яких поплавала перед камерою і з'явилася прямо перед об'єктивом в мокрому червоному купальнику. Вигнувшись біля бортика басейну, Астаф'єва кокетливо посміхнулася на камеру.

"Маякни, якщо я поміщаюся в твій екран)) став «+» , або «-» ,якщо все ж довелося його повернути", - написала Даша.

Нагадаємо, що Астаф'єва в червоному купальнику показала райське містечко:"Максимальна натуралочка".

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