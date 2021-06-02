Популярна модель і співачка Даша Астаф'єва на відпочинку забула про скромність, показуючи фігуру

Виконавиця насолоджується відпочинком і активно публікує в соціальній мережі Instagram кадри, на яких без збентеження демонструє всю розкіш, в якій опинилася. Поніжившись біля басейну, Даша вирішила записати ролик, в якому хвалилася і фігурою після плавання.

У ролику Даша поплавала перед камерою і з'явилася прямо перед об'єктивом в мокрому червоному купальнику. Вигнувшись біля бортика басейну, Астаф'єва кокетливо посміхнулася на камеру.

"Маякни, якщо я поміщаюся в твій екран)) став «+» , або «-» ,якщо все ж довелося його повернути», - написала Даша.

Шанувальники тут же відповіли:

"Даша, ви ідеал жіночої фігури і зовнішності в цілому!💣 Обожнюю дивитися на Вас🥰. Збережіть себе будь ласка такий же максимально натуральної🙏. Сил вже немає дивитися на цих перешитих молодих блогерів 😥; Райське місце ❤️і Ти ангел ❤️🧿; якщо фігура трохи дратує, який знак ставити?; Еталон жіночності і краси; Максимальна натуралочка; найголовніше,все своє рідне і без фальші Браво👏; Даша з віком не змінюється, тільки краше».

Відзначимо, Даша не так часто відправляється на відпочинок в закордон, проте любить відпочивати в курортних зонах в межах країни. Досить часто Астаф'єва показує, як відвідує басейни, їздить на пляж влітку або ходить в сауну взимку або на спа-процедури.

Цього разу артистка поділилася кадрами з спекотного міні-відпочинку біля басейну в місці, яке її просто підкорило.

"Що ще вам розповісти, хлопці? Найголовніша визначна пам'ятка готелю-це смак, завжди і у всьому. Це була можливість побути наодинці з природою і своїми думками. Була тільки я " - написала Даша під серією кадрів біля басейну.

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