Телеведущий Юрий Горбунов показал своего кумира
Как передает Politeka.net, новым снимком шоумен поделился на своей страничке в Instagram.
Международный кинофестиваль «Молодость» ежегодно проходит в Киеве с 1970 года.
Посетить мероприятие, на котором были представлены работы молодых кинорежиссёров решил и Юрий Горбунов.
Телеведущий был приятно удивлен неожиданной встречей.
"Легендарный Кшиштоф Занусси, на фестивале «Молодость»! Кто кто, а он действительно всегда молодой! Никогда не думал, что буду иметь честь пожать ему руку!", - написал телеведущий в подписи к снимку.
Польский кинорежиссёр, сценарист и продюсер Кшиштоф Занусси является обладателем множества международных и национальных наград, и по праву считается легендой мирового кинематографа.
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Ранее Горбунов поделился ярким селфи со своей женой и коллегой Екатериной Осадчей.
Последняя позировала в розовом жакете и держала в руках букет красивых цветов. Завершили ее образ аккуратные серьги и макияж с акцентом на глаза.
Напомним, муж беременной Осадчей Горбунов подурачился с сыном и признался, чего ждет от детей: "Надеемся...".
Как сообщала Politeka, беременная Осадчая призналась в своих чувствах к двум мужчинам, Горбунова среди них нет: "Люблю...".
Также Politeka писала, что Горбунов неожиданно признался в чувствах не Осадчей: «Безвозвратно в тебя влюбился…».