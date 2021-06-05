Телеведущий Юрий Горбунов показал своего кумира



Как передает Politeka.net, новым снимком шоумен поделился на своей страничке в Instagram.



Международный кинофестиваль «Молодость» ежегодно проходит в Киеве с 1970 года.



Посетить мероприятие, на котором были представлены работы молодых кинорежиссёров решил и Юрий Горбунов.

Телеведущий был приятно удивлен неожиданной встречей.

"Легендарный Кшиштоф Занусси, на фестивале «Молодость»! Кто кто, а он действительно всегда молодой! Никогда не думал, что буду иметь честь пожать ему руку!", - написал телеведущий в подписи к снимку.

Польский кинорежиссёр, сценарист и продюсер Кшиштоф Занусси является обладателем множества международных и национальных наград, и по праву считается легендой мирового кинематографа.



Ранее Горбунов поделился ярким селфи со своей женой и коллегой Екатериной Осадчей.

Последняя позировала в розовом жакете и держала в руках букет красивых цветов. Завершили ее образ аккуратные серьги и макияж с акцентом на глаза.

Напомним, муж беременной Осадчей Горбунов подурачился с сыном и признался, чего ждет от детей: "Надеемся...".

Как сообщала Politeka, беременная Осадчая призналась в своих чувствах к двум мужчинам, Горбунова среди них нет: "Люблю...".

Также Politeka писала, что Горбунов неожиданно признался в чувствах не Осадчей: «Безвозвратно в тебя влюбился…».