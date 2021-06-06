Украинская певица Мишель Андраде откровенно рассказала о своих отношениях с Потапом и
Как передает Politeka.net, интервью артистка дала Александре Кучеренко в программе "Утро в большом городе" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Певица прежде всего отметила, что чувствует себя украинкой на 50%. Мишель родилась в боливийском городе Кочабамба. Её мать Светлана по национальности украинка, а отец Марио — боливиец.
Подопечная Потапа поделилась, что ее заработки в Mozgi Entertainment постоянно разнятся.
Дочь Пугачевой Орбакайте в вечернем платье поразила видом публике: "Змею на груди пригрела"
Кароль в коротком топике и яркой юбке задала моду на лето: "Бесить всех"
Влюбленная пара погибла на украинской трассе, им не было и 30 лет: кадры трагедии
Подопечная Потапа Андраде раскрыла свою зарплату и резко "отвергла" Олега Винника: "Он классный, но..."
Землетрясение произошло в Украине, спасатели сообщают первые подробности: "Был зафиксирован..."
"Вообще по-разному. Возможно, иногда больше 10% от концерта", - отметила Андраде.
Также певица отвечала и на необычные вопросы. Мишель поделилась, что самым отвратительным, что ей приходилось съесть были коровьи мозги.
"Они оказались вкусными", - улыбаясь заявила певица.
Неожиданность стал отказ Мишель петь вместе с Олегом Винником.
"Он классный, но мне кажется, что наши стили чуть-чуть разные", - пояснила свое решение подопечная Потапа.
Напомним, подопечная Потапа Андраде объявила о переменах в жизни, о которых молчал
А еще Politeka сообщала, что экс-бойфренд Андраде и звезда «Голосу країни» Ломакин засветился в объятиях Дорофеевой
Также Politeka писала, что подопечная Потапа Андраде перешла на украинский и впечатлила новым образом