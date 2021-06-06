Подопечная Потапа Андраде раскрыла свою зарплату и резко "отвергла" Олега Винника: "Он классный, но..."

Украинская певица Мишель Андраде откровенно рассказала о своих отношениях с Потапом и

Как передает Politeka.net, интервью артистка дала Александре Кучеренко в программе "Утро в большом городе" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Певица прежде всего отметила, что чувствует себя украинкой на 50%. Мишель родилась в боливийском городе Кочабамба. Её мать Светлана по национальности украинка, а отец Марио — боливиец.

Подопечная Потапа поделилась, что ее заработки в Mozgi Entertainment постоянно разнятся.

"Вообще по-разному. Возможно, иногда больше 10% от концерта", - отметила Андраде.

Также певица отвечала и на необычные вопросы. Мишель поделилась, что самым отвратительным, что ей приходилось съесть были коровьи мозги.

"Они оказались вкусными", - улыбаясь заявила певица.

Неожиданность стал отказ Мишель петь вместе с Олегом Винником.

"Он классный, но мне кажется, что наши стили чуть-чуть разные", - пояснила свое решение подопечная Потапа.

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