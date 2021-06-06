Популярная украинская певица Надя Дорофеева показала свой завтрак в субботу вместе с мамой

Судья "Голосу країни" Дорофеева показала, как ее мама приехала к ней на выходные в гости и позвала знаменитость на завтрак. Мама Дорофеевой - Ольга - красивая женщина и заботливая, как все мамы. Так, Надя показала в своем аккаунте в Инстаграм в разделе сториз, как мама балует ее завтраком.

"Спускаюсь, а тут мама преихала, говорит давай завтракать - я говорю давай, а она говорит и вот это, и это и еще вот это - хлеб горчичный спекла. Мам, все в порядке у тебя?", - рассказала звезда, улыбаясь.

А на видео показала мамины вкусняхи - омлетики, картошка жаренная и запеканка в форме с фольги. А также мама привезла Наде свежий хлеб.

Недавно Надя также подметила, что с мамой Дантеса тоже в хороших отношениях и никаких упреков между ними нет.

Сейчас Надя уделяет время активно не только семье, но и сольной карьере. Ответственно подходя к концертам, звезда устраивает крупные репетиции и часами трудится в танцевальном зале.

Недавно известная артистка в шоу «Зірковий шлях» решила честно рассказать о своих отношениях с супругом (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца). Как известно, пара живет вместе уже 6 лет. Во время беседы Надя даже призналась, что никогда не хотела жить в собственном доме, но в один момент ее мнение резко изменилось, поэтому теперь пара счастлива в собственном уголке.

И хотя звезды вместе уже не первый год, они в шутку еще добавляют, что похожи на итальянскую семью, ведь они не идеальны и ссоры у них тоже бывают.

Напомним, Надя Дорофеева покрылась красными пятнами, раскрыв их причину: "Всегда такие, когда я...".

Как сообщала Politeka, муж Дорофеевой Дантес оконфузился на съемках, смутив новым кадром: "Больно смотреть".

Также Politeka писала, что на мужа Дорофеевой Дантеса "напали" в украинской глубинке: "Волчара атаковал".