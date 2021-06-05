Известный украинский певец Олег Винник после долгого перерыва в концертной деятельности наконец-то порадовал своих поклонниц

Как передает Politeka.net, артист отправился в тур по Украине. У себя в Инстаграм он опубликовал самые эффектные кадры с концерта в Днепре. На фото 47-летний Винник позировал в традиционном черном наряде.

"Хочется, чтобы концертные фото не заканчивались в ленте. До новых встреч, мои дорогие. Ждите новостей!", - отметил Винник.

В комментариях благодарные поклонницы, которых называют "волчицами", оставили ему много лестных отзывов и комплиментов. Они пришли в восторг от того, как артист зажигал на сцене.

"Обожнюю Вас, Олеже❤️", "❤️Гарно", "Ваши фото, как отдельный вид искусства, на них можно смотреть вечно и каждый раз открывать новые смыслы и значения. Похоже вы, Олег, подготовили что-то интересненькое. С нетерпением жду новостей❤️", "Дай Бог чтобы это были хорошие новости, и виделись мы как можно чаще", "Замечательные фото, которые уже останутся самыми красивыми воспоминаниями и затаятся в сердце! До новых встреч, Маэстро! Очень жду!", "Олег Анатольевич, ваши концерты это что-то невероятное, а фотки просто нереальные ! Я с нетерпением ждут новую авишу вашу, на новые концерты, я уверена что вы Ивано Франковск не только и приедете к нам со своим концертами жду с нетерпением я вас дождаться жду с нетерпением на концерт в Ивано Франковске мы вас безгранично любим и ждем ❤️", - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что Винник стал строить успешную карьеру в Украине уже после того, как стал знаменитым за границей. Там артист долгое время пел в мюзиклах под сценическим именем OLEGG. Дольше всего Винник проработал в Германии.

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