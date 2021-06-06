Украинский хореограф Григорий Чапкис имеет замечательніх внуков и детей

Как сообщает Politeka.net, 41-летний сын Григория Чапкиса - Грег живет в Америке и руководит школой танцев в Сан-Франциско. А его жена каждый день присылает фото внуков Григорию.

Несколько часов назад невестка Чапкиса Амбер показала на личной странице в сети Instagram свою семью.

Семейка решила отдохнуть от суеты большого города и отправились в небольшой поход, чтобы насладиться компанией друг друга после непростого года. Грег Чапкис проводит время за городом в компании своей красавицы-жены и сыновей. Они ездят на горных джипах, любуются обитателями и просто весело проводят время вместе. И, конечно, делают селфи, которые Амбер Чапкис и показала в своем блоге.

К слову, сын и старший внук Чапкиса очень на него похожи, в то время, как младший мальчик - копия своей мамы. Мальчишки друг на друга совсем не похожи.

Пользователи сети не смогут оставить комментариев под снимками семьи, веди они были опубликованы в Сториз Амбер. Но под их многочисленными снимками в сети можно увидеть много умилительных комментариев: "Видишь ли, я же сказал тебе 😉... Я так рад видеть, как ты ярко сияешь! Счастливая Жена и сыновья = Счастливая жизнь!!!", "Красивая семья", "Все такие хорошенькие".

Напомним, сын Чапкиса из "Танців з зірками" с красоткой-женой и подросшими сыновьями укатил на отдых: семейное фото