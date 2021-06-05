Семья Бабкиных отправилась на долгожданный отдых

Как передает Politeka.net, подробностями поделилась Снежана Бабкина на своей страничке в Instagram.



По словам ее словам, он уже 2 года не были на море.



"В этот раз хотели полететь в Доминикану, но в самый последний момент я передумала. Захотелось выбрать короткий перелёт, чтобы проверить, как будет вести себя в самолёте Елисей Сергеевич", - поделилась актриса.



В итоге пара остановилась свой выбор на Бодруме - в этой части Турции они еще не были.

"Сейчас, из-за карантина, тут нет европейцев. Много украинцев и россиян.

Поэтому наши имена - смотри, это же Серёжа и Снежана Бабкины- слышим часто", - поделилась Снежана.

Также супруга Сергея Бабкина восхитилась природой региона и попросила совета.



"Вдыхаем каждую секундочку, радуемся каждому цветочку, наполняемся морской и солнечной энергией! И обдумываем - куда поехать, что посмотреть, где побывать. Основное требование - не далеко, так как мы с малышом. Буду благодарна вам за советы", - подытожила Бабкина.

Напомним, 10-летняя дочь Сергея Бабкина поразила внешностью и талантом: "Занимается всего два месяца, но...".

Как сообщала Politeka, жена Сергея Бабкина откровенно рассказала о предательстве мужа и серьезной травме: "Попала на самое дно".

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