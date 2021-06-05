Известная украинская певица, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая показала, как наслаждается выходным днем

Как сообщает Politeka.net, 28-летняя Зарицкая стала популярной после своего участия в таких вокальных шоу, как «Голос страны» и «Х-фактор». Вместе с музыкантами она основала группу KAZKA, которая буквально подорвала хит-парады своими треками.

Зарицкая славится своей пышной красотой и роскошными волосами. Девушка выгодно подчеркивает свои широкие брови, делая акцент на своем красивом лице. Артистка умеет красиво краситься, поэтому всегда выглядит на 100%. Сейчас девушка активно ведет Инстаграм, где делиться творчеством и личными кадрами.

На свежих кадрах фигуристая Зарицкая показала, как нежится на солнце. Певица лежала на шезлонге, снимая себя спереди. Красотка засветила свои пышные формы, поскольку была в купальнике. Было видно, что девушка полностью расслаблена и намерена провести так много времени.

Ранее мы писали, что Александра Зарицкая засветилась в наряде с большим декольте. Красотка снимала себя на телефон, поэтому пышные формы были видны максимально близко. Кроме этого, звезда засветила свои татуировки, которых у нее несколько.

Напомним, что солистка KAZKA в слезах поделилась своим горем, кадры происшествия: "Гляньте, распухла вся...".

Как сообщала Politeka, солистка KAZKA с распущенными волосами и ярким макияжем удивила образом: «Русалка».

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