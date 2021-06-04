Солістка популярної української групи KAZKA Олександра Зарицька вразила розкішним видом

Як передає Politeka.net, фігуриста Зарицька найчастіше публікує в своєму Instagram портрети, які їй дуже вдаються. У дівчини неймовірна зовнішність. До того ж, вона прекрасно вміє фарбуватися. На свіжому фото вона прикрила половину обличчя своїм пишним волоссям. Стрілки надали образу особливого шарму.

"Як же я сумувала за справжнім літом, за вечірками до ранку, за відкритими літніми майданчиками, за новими знайомствами. Хочу, щоб це літо запам'яталося мені своєю безтурботністю і відкритістю. Ну що, готові?",- зазначила Зарицька.

У коментарях їй залишили масу приємних слів і компліментів.

"Русалка", "Саша схожа на дівчину, з якою хотів би зустрічатися, але не судилося... Вона дуже схожа на неї", "Красиво все!", "неймовірна красуня", «Готова як ніколи, та й до того ж буду зараз з тобою шукати для себе щось нове і цікаве", "Красуня... Як завжди!", "Найгарячіша", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Зарицька зі сльозами на очах розповіла про свою біду. Виявилося, що одній з її собак-Еффі-стало погано. Артистка була змушена поїхати у ветеринарну клініку.

Нагадаємо, що солістка KAZKA вперше показала своїх малюків, зворушливі фото:"Моя любов".

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