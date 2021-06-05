Известная украинская телеведущая и певица, звезда "Орел и решка" Регина Тодоренко впечатлила видом в купальнике

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм 30-летняя звезда опубликовала фото, сделанное на берегу океана. Как известно, совсем недавно Регина родила сына от российского исполнителя Влада Топалова. При этом артистка очень быстро сумела вернуться в форму. Сейчас Тодоренко может похвастаться отменной фигуркой, что она и продемонстрировала на свежем фото.

Тодоренко стояла на камне в черном купальнике оригинального кроя. Сверху она набросила свободную рубашку, которая слегка развивалась на ветру, создавая особое настроение. Волосы Тодоренко были распущены.

В комментариях яркой красотке оставили массу приятных слов.

«Фигурка – бомба. Тоже о такой мечтаю», «Красотка», «Шикарная», «Вы очень крутая!», «Регина огонь», «Афродита», «Прям русалка», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Регина Тодоренко объяснила, почему оказалась в больнице вместе с мужем. По словам звезды, она не стала скрывать проблемы, поэтому делилась ними в социальных сетях. Тодоренко отмечает, что известным людям трудно создать вокруг своей личной жизни облако конфиденциальности.

Напомним, что Тодоренко из «Орла и решки» поразила откровением у больничной койки мужа: «Чуть не потеряла тебя…».

Как сообщала Politeka, Тодоренко в гримерке, задрав платье, взбесила фанатов фривольным поведением: "Это совсем не смешно".

Также Politeka писала, что Тодоренко набросилась на еду, разгневав фанатов: «Деградация».