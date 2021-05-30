Телеведуча Регіна Тодоренко показала кумедне відео з гримерки, в якій потурбувалася з подружками

Як повідомляє Politeka.net , популярна телеведуча і мандрівниця Регіна Тодоренко, яка кілька років тому вийшла заміж за російського виконавця Влада Топалова і народила йому сина Мішу, часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Нещодавно красуня презентувала свій новий хіт "Ромчик", а в мікроблозі показала кумедне відео, в якому звучить ця композиція.

У ролику, який був знятий, очевидно, в гримерці, крім Регіни видно ще кількох дівчат. При цьому сама зірка в момент зйомки встала на ваги, і в цей же момент на неї застрибнула подружка, щоб спотворити вагу. Тодоренко вразила своїм зовнішнім виглядом на відео, перед камерою вона з'явилася в дивному вбранні – на ній чи то плаття, чи то ще щось, але явно не вистачає штанів, адже ноги повністю голі. При цьому на голові артистки дивна накидка, за якою приховане волосся.

У підписі до публікації Регіна написала: "Я ніколи не кину подругу в біді @chirvalena ❤️❤️❤️, навіть на вагах. Завантажуйте трек #РОМЧИК і відзначайте свою кращу подругу в коментах". Користувачі тут же почали активно обговорювати нову публікацію зірки, деяким не сподобалася поведінка Тодоренко. "Що за маячня?", "Вульгарно! Регіна, я думала про вас інакше. Жарт невдалий! Фу!", "Друзі, будь ласка, поясніть, навіщо це вони зробили? Я не зрозумію, і хто з них Регіна? Я не впізнаю", "Не смішно", "А в чому тут гумор? Тупо і вульгарно", "Це зовсім не смішно, що за тупі жарти. Регіна, у вас хороший голос, але пісня просто жахлива без будь-якого сенсу, просто розчарована", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Невиліковно хвора Тодоренко залишилася без волосся, вразивши кадрами: "Такою мене ще ніхто не бачив".

Як повідомляла Politeka, Невиліковно хвора Тодоренко з "Орла і решки" вперше показала наслідки недуги: "Як у Майкла Джексона".

Також Politeka писала, що Тодоренко відразу після Дженніфер Лопес заговорила про розлучення прямо у відпустці: "Так засмутив мене...".