Телеведущая Регина Тодоренко показала забавное видео из гримерной, в которой побесилась с подружками

Как сообщает Politeka.net , популярная телеведущая и путешественница Регина Тодоренко, которая несколько лет назад вышла замуж за российского исполнителя Влада Топалова и родила ему сына Мишу, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Недавно красотка презентовала свой новый хит "Ромчик", а в микроблоге показала забавное видео, в котором звучит эта композиция.

В ролике, который был снят, очевидно, в гримерке, кроме Регины видно еще нескольких девушек. При этом сама звезда в момент съемки встала на весы, и в этот же момент на нее запрыгнула подружка, чтобы исказить вес. Тодоренко поразила своим внешним видом на видео, перед камерой она появилась в странном наряде – на ней то ли платье, то ли еще что-то, но явно не хватает штанов, ведь ноги полностью голые. При этом на голове артистки странная накидка, за которой скрыты волосы.

В подписи к публикации Регина написала: "Я никогда не брошу подругу в беде @chirvalena ❤️❤️❤️, даже на весах. Скачивайте трек #РОМЧИК и отмечайте свою лучшую подругу в комментах". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новую публикацию звезды, некоторым не понравилось поведение Тодоренко. "Что за бред?", "Пошло! Регина, я думала о вас иначе. Шутка неудачная! Фу!", "Ребят, пожалуйста объясните, зачем это они сделали? Я не пойму, и кто из них Регина? Я не узнаю", "Не смешно", "А в чем здесь юмор? Тупо и пошло", "Это совсем не смешно, что за тупые шутки. Регина, у вас хороший голос, но песня просто ужасная без какого-либо смысла, просто разочарована", - пишут в комментариях.

Напомним, Неизлечимо больная Тодоренко осталась без волос, поразив кадрами: "Такой меня еще никто не видел".

Как сообщала Politeka, Неизлечимо больная Тодоренко из "Орла и решки" впервые показала последствия недуга: "Как у Майкла Джексона".

Также Politeka писала, что Тодоренко сразу после Дженнифер Лопес заговорила о разводе прямо в отпуске: "Так огорчил меня...".