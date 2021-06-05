Муж известной певицы Наташи Королевой, стриптизер Тарзан (Сергей Глушко) похвастался своей физической формой
Как сообщает Politeka.net, 51-летний Тарзан, несмотря на возраст, продолжает держать себя в форме. Глушко все еще выступает в стриптизе, параллельно занимаясь и в других проектах. Тарзан активно играет в спектаклях, а также устраивает частные вечеринки, где все поют в караоке.
На свежем фото Глушко показал себя во всей красе. Одежду, как и на большинстве фото, артист надевать не стал.
«Мы со слоном сегодня в караоке))) А вы?», - подписал фото Тарзан.
В комментариях артисту оставили массу отзывов, как приятных, так и не очень. Некоторые поклонники заподозрили, что Тарзан делал себе пластику на лице.
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«Красивые зубы, грудь, стрижка, неудачная блефаропластика. Грудка больше чем у жены)», «Ты очень караочен», «Какой красавчик», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что постаревший Тарзан обратился к своим поклонникам с извинениями. Артист пожаловался на мошенников, использующих его имя в своих целях. По словам Глушко, мошенники заманивали людей на концерт якобы с его участием. На видео Глушко выглядел не очень свежо, на что сразу же обратили внимание поклонники.
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