Російський стриптизер і чоловік співачки Наташі Корольової Тарзан показав новий образ з незвичайними окулярами і розповів, як радіти життю

Сергій Глушко (справжнє ім'я артиста) поділився з шанувальниками новим постом у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

У ньому стриптизер вирішив поділитися корисною життєвою порадою.

"Все відбувається у вашій голові!...Якщо ви бачите тільки темряву, - це ваш вибір...Радійте і тягніться до світла! Всім добра!",- написав Тарзан.

Він також поділився новим селфі, на якому показав незвичний образ.

Так, на фото співак сидить в машині в життєрадісній квітчастій сорочці. Однак, увагу до себе відразу ж привертають масивні фіолетові окуляри танцюриста стильної форми.

На обличчі у Тарзана красується щаслива посмішка, завдяки якій артист виглядає задоволеним життя.

Шанувальники Глушка тут же почали коментувати його пост.

"Сережок, взагалі не посперечаєшся", "Тут ти на сищика з Бременських схожий", "золоті слова", "приємно бачити у відмінному настрої!!! І Вам добра!", "Розумничка", "прекрасний тост!", "Так-то так, але якщо ти скажеш 100 разів солодко, життя солодше не стане", "це точно! Спасибі", "Сергій - ви дуже крутий", "Сергій! Класно сказано!", "Хороші думки", - пишуть люди.

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