Чоловік російської співачки Наташі Корольової Сергій Глушко (Тарзан) розбурхав мережу пікантним порівнянням захисних масок з трусами

Як пише Politeka.net, 51-річний стриптизер відомий своїми епатажними шоу і нескромною поведінкою. Глушко ніколи не приховував своє тіло, а також всіляко демонстрував розкутість і свободу. Закінчилося все це зрадою Наташі Корольовій, яку коханка артиста продемонструвала на всю країну.

Сьогодні Тарзан знову повернувся в сім'ю, але фантазії його не залишають. Однією з них він поділився зі своїми шанувальниками.

"Дивовижна схожість крою захисної пов'язки і ! трусів (ну...тих самих, моїх улюблених))) навіває на дивні думки... Якщо рот вважати статевим органом (а хто зможе заперечити проти цього?!), то людство стало максимально цнотливим, бо і на рот тепер одягли труси", - зазначив Глушко.

Його думки викликали неоднозначну реакцію серед шанувальників. Одних порівняння насмішило, а інших сильно розлютило. Фанати відзначили, що це вже перебір.

"Таку Ви дурницю написали, якщо чесно", "зовсім не залишається незахищених місць))) як жити тепер з цим?", "Це професійна деформація", "Шкода вас, Сергій, якщо чесно!", "Дійсно схоже", "яка глибока думка", - пишуть користувачі Мережі.

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