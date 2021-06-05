Украинский актер, звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач неожиданно стал танцевать и отбивать музыку на детской площадке

Как сообщает Politeka.net, соответствующее видео он опубликовал у себя в Инстаграм. Ткач выбрался на детскую площадку, подошел к турникам и стал отбивать по ним музыку, используя обручальное кольцо. Судя по футболке, в которой позировал артист, он снимался в каком-то проекте, связанном со спортом.

«Психанул…», - подписал видео артист.

В комментариях Ткачу оставили массу забавных отзывов. Нашлись и те, кто раскритиковал актера.

«Подкачали мышцы рук», «Ахахаха, не психуйте», «А вот я подумала, /Готовимся к выступлению на пилоне/», «Перегрелся», «Всегда на позитиве», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Юрий Ткач и звезда «Женского квартала» Ирина Сопонару обратились к украинцам. Как известно, актеры вместе снимаются в проектах «Квартал 95», в том числе в сериале "Одного разу під Полтавою". Как сообщили артисты, из-за плохой погоды им пришлось отложить съемки ситкома.

Отметим, что в последнее время Юрий Ткач стал очень востребованным актером. Он задействован в большинстве проектов «Квартал 95». Кроме этого, его активно зовут сниматься в проектах «1+1».

Напомним, что Ткач из "Квартал 95" с угрожающей гримасой пустил в ход кулаки: "Юрчик злой".

Как сообщала Politeka, Юрия Ткача "запаковали" в полицейскую машину вместе с коллегой: "Нас подставили!".

Также Politeka писала, что Ткачу из «Квартал 95» устроили допрос в машине полиции, появилось видео: «Вы ничего не докажете».