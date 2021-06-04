Зірка "Квартал 95" Юрій Ткач "потрапив" з колегою в цікаву ситуацію
Юрій Ткач починав свій творчий шлях з гри в команді КВК, повідомляє Politeka.net. Зараз артист задіяний у різних проектах, зокрема у серіалі "Одного разу під Полтавою". Скетчком знімається з 2014 року і розповідає про життя жителів мальовничого села.
Зараз повним ходом йдуть зйомки нового сезону, про що Юрій Ткач повідомив у своєму Instagram. Зірка "Кварталу" здивував кадрами, на яких постав у компанії свого колеги, Віктора Гевко. Обидва сиділи в поліцейській машині, ніби їх тільки що "запакували".
"Ми невинні, ДО РЕЧІ. Нас підставили!",- виголосив Гевко.
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"Так, це не ми! Реально не ми! Все одно нічого не доведуть", - додав Ткач.
Пізніше актор направив камеру в протилежну сторону, показавши як працює оператор.
Стало ясно, що зараз знімається нова серія популярного серіалу.
Зазначимо, що днями Юрій Ткач і його колега Ірина Сопонару, яка також знімається у скетчкомі, поскаржилися на погоду.
"Що хотілося сказати з самого ранку? Вчора збиралися знімати "Одного разу під Полтавою", а знімати неможливо, тому що "колотун" скажений", - поділився тоді Ткач.
Нагадаємо, Юрій Ткач у 2017 році брав участь у шоу "Танці з зірками", де танцював у парі з Ілоною Гвоздьовою і протримався в шоу сім ефірів. Глядачі підтримували зірку "Квартал 95" за його вміння рухатися і неймовірну харизму.
Нагадаємо, Ткач з "Квартал 95" в компанії відомої блондинки змусив Нікітюк з Астаф'євою обімліти:"Опачки".
Як повідомляла Politeka, Ткач з "Квартал 95" в незвичному образі показав українцям свою" штуку", спантеличивши питанням:"якесь непорозуміння".
Також Politeka писала, що Ткач з "Квартал 95" здивував поведінкою за лаштунками, не стримавши пориву почуттів:"розійшовся прям".