Український актор, зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач несподівано опинився в машині поліції
Як передає Politeka.net, в Instagram артиста з'явилося відео, на якому він опинився в ролі затриманого. Ткач сидів на задньому сидінні авто, поки його допитував поліцейський.
"Ви нічого не докажете. Це був не я. нічого не було", - заявив Ткач у відповідь на розпитування людини, яка знімала відео.
Варто відзначити, що Ткач був одягнений у вишиванку, поверх якої був накинутий фартух.
"Трошки залетів", - підписав відео актор.
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У коментарях йому залишили масу жартівливих відгуків.
"Ага, то все кум", "Юрчика замели, справу шиють! Юрчик! Тікай!", "Не переживайте, все буде добре», «Ткач, ти Супер», «зрозуміти і пробачити", "нічого не доведете. Як завжди. Так це не перша ходка?", "Красунчик Юрець, нічого не говори без адвоката», «Так, молодці хлопці», - пишуть користувачі Мережі.
Раніше ми писали, що Юрій Ткач показав себе за лаштунками, де його супроводжували дружина і дочка. Перед початком концерту артист почав підтанцьовувати, зізнавшись, що вже "заведений". Під час одного з танцювальних номерів він став запалювати за лаштунками, насмішивши свою сім'ю.
Нагадаємо, що Ткач з "Квартал 95" в компанії відомої блондинки змусив Нікітюк з Астаф'євою обімліти: "Опачки".
Як повідомляла Politeka, замучені Юрій Ткач і зірка "жіночого кварталу" дали українцям пораду дня: "сидіть вдома".
Також Politeka писала, що Ткач з "Квартал 95" із загрозливою гримасою пустив у хід кулаки:"Юрчик злий".