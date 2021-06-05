Девушка из "Холостяка 11" пришлось немало вытерпеть ради демонстрации идеальных образов чуть ли не на морозе

Популярное шоу вызывает немало скандалов в сети из-за поведения участниц, высказываний главного героя или нарушенных правил, тем не менее, подавляющее большинство неоднозначных моментов в кадр не попадают. Как не попадает в выпуск и то, как участницы готовятся к блистательным появлениям перед главным героем.

После выхода в эфир финала «Холостяка» с Михаилом Заливако, в сети появился ролик о том, на какие жертвы шли молодые красотки, чтобы на публике в выпуске выглядеть роскошно и эффектно. Как оказалось, в помещениях, где снимались главные сцены, было очень холодно.

Более того, снимать весь процесс приходилось долго, а девушкам стоять без курточек в тонких платьях было очень сложно. В ролике хорошо видно, как не раз девушка пришлось замерзать на камеру, но продолжать снимать выпуск.

«А кто говорил, что будет легко? 😁 Кстати, а вы любите теплое время года или все же прохладные? 👇», - сказано в подписи.

Фанаты были удивлены:

«Что за издевательство над девочками?; Супер какой-то (((Неужели так трудно условия создать нормальные для съемок и найти зимой отапливаемое помещение! В таких условиях точно не о любви думаешь, а о теплых носки, плед и литр горячего чая 🤪; КопЭць😮😂; Экономия должна быть экономное 😂; Лето люблю😍. Зима фу холодно».

Мы ранее также писали, что экс-фаворитка Михаила Заливако опубликовала свежие кадры в "сториз" у себя в Инстаграм, на которых похвасталась обновкой. Девушка, хоть и не стала победительницей, но снискала славу у публики. Большинство фанатов проекта называют ее самой искренней участницей за все сезоны.

Так, Юля получила долгожданную посылку с роскошным купальником малинового оттенка.

"Случилось чудо для фаната купальников 🥰, - сообщила она, доставая из коробочки предмет гордости и вожделения, - Вы только посмотрите, какой красавчик ко мне приехал!".

Напомним, что "Холостяк" Заливако обеспокоил печальным видом рядом с Анной Богдан: "Ей дедушку надо богатого..."

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