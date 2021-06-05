Звезда студии «Квартал 95» Лера Товстолес похвасталась модным луком с коротким топом, который она выбрала для прогулки в Киеве
Артистка «Женского Квартала» решила провести субботу с пользой, и отправилась на прогулку со своей коллегой Ольгой Жуковцовой. В Инстаграм Лера поделилась снимками, которые они сделали в этот день. Об этом пишет Politeka.net.
Для субботнего отдыха артистки отправились в ботанический сад. На снимках Товстолес можно заметить, что юмористка постоянно окружена зеленью.
«Сегодня гуляла в ботаническом саду с Олей. Смотрите какая там красота. Как вам мой лук по 10 шкале?», - написала Лера.
На фото она позирует в довольно неординарном наряде. Так, на ней светло-зеленый костюм в спортивном стиле, состоящий из топа и обтягивающих велосипедок. Сверху Товстолес накинула свободный серый пиджак. Ее образ дополняют платок на голове и стильные очки.
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Стоит отметить, что облегающий и открытый наряд как нельзя лучше подчеркивает спортивную фигуру артистки.
Подписчики Леры тут же отреагировали на ее пост.
«Красивая ты, Лер!», «Как всегда шикарна», «Моя королева», «Обожаю», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Лера поделилась фото, на котором позировала в сером мини-платье с рюшами, "изюминкой" которого стала, безусловно, зона декольте. Девушка приспустила дутую курточку, продемонстрировав свой загар.
Напомним, блондинка из "Женского квартала" в платье с декольте показала, что осталось от турецкого загара: "О боги...".
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