В сети сравнили, как выглядела американская телезвезда Ким Кардашьян в юности, и как выглядит сейчас

Как сообщает Politeka.net, в начале своей карьеры в реалити-шоу американская телезвезда и светская львица Ким Кардашьян была очень естественной и миловидной девушкой. Сейчас же она превратилась в настоящую диву, икону стиля для многих женщин по всему миру. На странице программы "Зірковий шлях" в Instagram опубликовали интересный фотоколлаж, на котором показали, как выглядела Ким юности, как выглядит сейчас.

На первой части коллажа можно увидеть совсем юную Кимберли, на снимке ей лет 15-16. Выглядит она очень свежо и очаровательно. Перед камерой юная красотка появилась в белом топике, ее волосы небрежно уложены, а на лице легкий макияж с сочными губами. На втором снимке Кардашьян уже после нескольких пластических операций и разрыва отношений с известным рэпером Канье Уэстом. У нее совершенно другое лицо, длинные темные волосы и другой взгляд.

В подпсии к публикации говорится: "Ким Кардашьян в юности и сейчас. Что скажете, модель @kimkardashian очень изменилась? Делитесь в комментариях". Пользователи тут же принялись обсуждать коллаж, отмечая, что звезду просто не узнать. "Я сначала подумала, что это Санта Димопулос. Очень похожа!", "Раньше была красивее, натуральная прекрасная красота. Сейчас нет", "Нет, макияж другой, красотка", "Она красивая в любом возрасте", "Красотка", - пишут в комментариях.

Напомним, почти "холостячка" Кардашьян с подружкой в тонких полосках бикини померились сочными изгибами.

А еще Politeka сообщала, что почти "Холостячка" Ким Кардашьян без стыда показала, что спрятала под халатиком.