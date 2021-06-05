Бывший «холостяк» Михаил Заливако откровенно рассказал о том, как проходили съемки проекта, а также ответил на нескромный вопрос, интересующий многих фанатов
Предприниматель из Харькова стал главным героем 11-го сезона популярного шоу «Холостяк». В его финале Заливако остановил выбор на бывшей жене экс-главы Офиса президента Андрея Богдана Анне. После проекта пара решила продолжить свои отношения и сейчас возлюбленные живут вместе.
Однако, интерес украинцев к проекту не утихает, поэтому в своем Инстаграм Заливако решил ответить на самые часто задаваемые вопросы, пишет Politeka.net. В частности, люди хотели знать, был ли интим на проекте.
«У меня не было», - категорично ответил Заливако.
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Он подчеркнул, что во время съемок шоу у него на это не было ни времени, ни желания.
«Может быть у кого-то был, но я сомневаюсь, потому что очень плотный график», - рассказал Михаил.
Он также подчеркнул, что с самого начала не ставил интим в приоритеты.
«На самом деле, я шел туда за отношениями», - подчеркнул предприниматель.
Он также ответил на вопрос о том, были ли во время съемок повторные дубли. По словам Заливако, такое было только с рекламой.
«А что касается моментов в самом шоу, то ничего не переснимается. Эмоцию ты не можешь переиграть дважды, ну а какой смысл тогда делать реалити? Тогда можно нанимать актеров и снимать просто как сериал», - подытожил Заливако.
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