Бывший «холостяк» Михаил Заливако откровенно рассказал о том, как проходили съемки проекта, а также ответил на нескромный вопрос, интересующий многих фанатов

Предприниматель из Харькова стал главным героем 11-го сезона популярного шоу «Холостяк». В его финале Заливако остановил выбор на бывшей жене экс-главы Офиса президента Андрея Богдана Анне. После проекта пара решила продолжить свои отношения и сейчас возлюбленные живут вместе.

Однако, интерес украинцев к проекту не утихает, поэтому в своем Инстаграм Заливако решил ответить на самые часто задаваемые вопросы, пишет Politeka.net. В частности, люди хотели знать, был ли интим на проекте.

«У меня не было», - категорично ответил Заливако.

Он подчеркнул, что во время съемок шоу у него на это не было ни времени, ни желания.

«Может быть у кого-то был, но я сомневаюсь, потому что очень плотный график», - рассказал Михаил.

Он также подчеркнул, что с самого начала не ставил интим в приоритеты.

«На самом деле, я шел туда за отношениями», - подчеркнул предприниматель.

Он также ответил на вопрос о том, были ли во время съемок повторные дубли. По словам Заливако, такое было только с рекламой.

«А что касается моментов в самом шоу, то ничего не переснимается. Эмоцию ты не можешь переиграть дважды, ну а какой смысл тогда делать реалити? Тогда можно нанимать актеров и снимать просто как сериал», - подытожил Заливако.

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