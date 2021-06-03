Отвергнутый "Холостячкой" Ксенией Мишиной Алексей Тригубенко встретился с "Холостяком 11" Михаилом Заливако
32-летний киевский бизнесмен Тригубенко, который после окончания шоу так и не нашел себе пару на своей странице в Инстаграм в разделе сториз показал разговор с Михаилом Заливако, передает Politeka.net.
Михаил Заливако, который живет со своей избранницей Анной Богдан пришел на встречу к Тригубенко и получил массу комплиментов. Когда Заливако скинул куртку и показал свои подкачанные руки, Тригубенко не удержался и акцентировал на этом внимание.
Пугачева прогулялась по Киеву за руку с Киркоровым, заинтриговав фанатов: "Майкл Джексон с Мадонной?"
"Холостяк" Заливако покидает Украину с Анной Богдан, пара раскрыла свои планы: "Не пишите мне"
"Холостяк" Заливако получил роскошный подарок от Анны Богдан: "Не обязательно ждать дня рождения..."
Анджелина Джоли "опозорилась", повторив образ принцессы Дианы: "И рядом не стояла..."
Бездыханных детей достали из моря: в Бердянске врачи спасают малышей
"Смотрите, какой красивый мужчина. Знаете этого парня? Ты вроде это набрал, да? Подкачался?", - спрашивает Тригубенко и снимает разговор на видео. На что Залтвако смущаясь ответил: "Нет".
Также Тригубенко добавил, что с Заливако они встретились, чтобы обсудить свои мужчкие дела.
Двое мужчин сидят за столиком в кафе, попивают кофе и мило болтают.
"Очень круто посидели", - написал Тригубенко под одним из видео.
Напомним, что победительница "Холостяка" из Заливако не сдержалась и высказала все, что думает: "если кого-то не устраивает...".
А еще Politeka писала, что избранница "Холостяка" Анна Богдан заткнула рот ненавистникам: "запомните..."
Также Politeka сообщала, что избранница Заливако Анна Богдан заинтриговала, осталась ли она с" Холостяком "после шоу:" Нас с Мишей свело...".