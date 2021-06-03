Отвергнутый "Холостячкой" Ксенией Мишиной Алексей Тригубенко встретился с "Холостяком 11" Михаилом Заливако

32-летний киевский бизнесмен Тригубенко, который после окончания шоу так и не нашел себе пару на своей странице в Инстаграм в разделе сториз показал разговор с Михаилом Заливако, передает Politeka.net.



Михаил Заливако, который живет со своей избранницей Анной Богдан пришел на встречу к Тригубенко и получил массу комплиментов. Когда Заливако скинул куртку и показал свои подкачанные руки, Тригубенко не удержался и акцентировал на этом внимание.

"Смотрите, какой красивый мужчина. Знаете этого парня? Ты вроде это набрал, да? Подкачался?", - спрашивает Тригубенко и снимает разговор на видео. На что Залтвако смущаясь ответил: "Нет".

Также Тригубенко добавил, что с Заливако они встретились, чтобы обсудить свои мужчкие дела.

Двое мужчин сидят за столиком в кафе, попивают кофе и мило болтают.

"Очень круто посидели", - написал Тригубенко под одним из видео.

Напомним, что победительница "Холостяка" из Заливако не сдержалась и высказала все, что думает: "если кого-то не устраивает...".

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