Сразу после выходных гривна нанесет новый удар по доллару, заставив американскую валюту обновить свой минимум за последние месяцы

В воскресенье, 6 июня, курсы доллара и евро в Украине будут такими же, как в последний банковский день – 4 июня. Тогда доллар замер на отметке в 27,34 гривен, а евро подешевел до 33,25 гривен.

Однако, уже в понедельник, 7 июня, украинцы увидят в обменниках новые цифры. Об этом сообщается на сайте Национального банка. Неделя начнется для гривны весьма удачно: украинская валюта снова укрепит свои позиции.

Так, курс доллара в начале недели опустится на 5 копеек и достигнет отметки в 27,29 гривен. Это минимальный показатель для американской валюты почти за 10 месяцев. В последний раз он опускался ниже только 19 августа прошлого года, когда составил 27,2297 гривен.

В свою очередь, курс евро в понедельник упадет сразу на 19 копеек и составит 33,06 гривен. Европейская валюта дешевеет уже третий банковский день подряд.

На межбанке ситуация не такая однозначная. Так, 4 июня курс доллара в продаже опустился на 5 копеек и составил 27,26 гривен, а курс в покупке оказался на отметке в 27,24 гривен. Однако, курс евро в продаже поднялся на 2 копейки и достиг 33,19 гривен.

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