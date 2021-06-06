Певица Оля Полякова наведалась на концерт своей подруги Нади Дорофеевой
Как передает Politeka.net, кадры артистка опубликовала на своей страничке в Instagram.
5 июня Дорофеева провела свой первый сольный концерт в Киеве. Выступление пришли посмотреть не только поклонники Нади, но и звезды украинского шоу-бизнеса.
Так, оценить дебютный концерт Дорофеевой в качестве сольного исполнителя вместе с Поляковой пришли Маша Ефросинина, Максим Ежов и Алан Бадоев.
"У этой женщины такая шляпа...", - с улыбкой на лице сказал кинорежиссер и поцеловал певицу.
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После выступления Оля решила наведаться за кулисы шоу, чтобы поздравить подругу с успешным концертом.
"Молодец, какая ты крутая. Поздравляю тебя очень сильно", - эмоционально заявила Полякова.
Надя поинтересовалась, все ли прошло хорошо.
"Все нормально было, молодец. На гитаре ты хе*ячила...", - похвалила Полякова свою подругу.
Ранее мы сообщали, что перед концертом к Дорофеевой приехала мама.
Надя показала в своем аккаунте в Инстаграм в разделе сторис, как она балует ее завтраком.
Напомним, Полякова устроила романтичную прогулку в компании мускулистого красавца: "Посмотрите, какой..."