Певица Оля Полякова наведалась на концерт своей подруги Нади Дорофеевой

Как передает Politeka.net, кадры артистка опубликовала на своей страничке в Instagram.

5 июня Дорофеева провела свой первый сольный концерт в Киеве. Выступление пришли посмотреть не только поклонники Нади, но и звезды украинского шоу-бизнеса.

Так, оценить дебютный концерт Дорофеевой в качестве сольного исполнителя вместе с Поляковой пришли Маша Ефросинина, Максим Ежов и Алан Бадоев.

"У этой женщины такая шляпа...", - с улыбкой на лице сказал кинорежиссер и поцеловал певицу.

После выступления Оля решила наведаться за кулисы шоу, чтобы поздравить подругу с успешным концертом.

"Молодец, какая ты крутая. Поздравляю тебя очень сильно", - эмоционально заявила Полякова.

Надя поинтересовалась, все ли прошло хорошо.

"Все нормально было, молодец. На гитаре ты хе*ячила...", - похвалила Полякова свою подругу.

Ранее мы сообщали, что перед концертом к Дорофеевой приехала мама.

Надя показала в своем аккаунте в Инстаграм в разделе сторис, как она балует ее завтраком.

Напомним, Полякова устроила романтичную прогулку в компании мускулистого красавца: "Посмотрите, какой..."