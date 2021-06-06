Телеведущие Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая поделились кадрами с выпускного сына
Как передает Politeka.net, финальные кадры выпускного вечера Ильи шоумен опубликовал на своей страничке в Instagram.
Осадчая, которая сейчас беременна третьим ребенком, также выложила в своем микроблоге в Instagram несколько фотографий, на которых показала старшего сына-выпускника.
Оказалось, что сын от первого брака телезвезды Илья уже окончил школу, а звездная пара побывала на его выпускном.
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Судя по всему, празднования закончились большим салютом, котый и показал Горбунов в своих сторис.
Стоит отметить, что выпускные вечера в школах в нынешнем году не запрещены, но попадают под соответствующие ограничения карантинных зон.
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