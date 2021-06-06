Знаменитая американская модель и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян в костюме с вырезами показала пышную фигуру

Вокруг популярной звезды и блогера Ким Кардашьян постоянно происходят различные скандалы, ведь в семье фотомодели каждая из сестер - медийная личность. Более того, чтобы бороться за внимание публики, каждой из семейства Кардашьян приходится немало трудиться.

Ким решила открыть линейку собственного белья, а с недавних пор Кардашьян показывает на себе и трендовую одежду. В этот раз звезда появилась перед камерой в камуфляжном комбинезоне с пикантными вырезами на ребрах.

Длинные волосы Ким решила оставить распущенными, но слегка завитыми, для аккуратного вида. Из украшений Кардашьян оставила лишь массивные золотые серьги-кольца, едва заметные из-под пышных локонов.

Покрутившись перед камерой, Ким показала лук с выгодных ракурсов, что привлекло внимание фанатов: «Ищет правильную позу для фото!; А это что-то новенькое; Всегда такая игривая; мне нравится ваш настрой; Королева 👑; довольно смело получается; Хотя бы что-то интересное😇; Люблю тебя ооочень сильно; Любовь❤️».

На других, более ранних, снимках красотка показала, как наслаждается ярким солнцем, сидя у бассейна. Для загара звезда выбрала черный купальник бикини, состоящий из маленьких треугольников ткани и тонких завязок между ними.

Кардашьян позирует, изящно выгнув спину и подставляя лицо солнцу, стараясь подобрать ракурс, который покажет ее фигуру в выигрышном ракурсе.

Напомним, Ким Кардашьян в бикини засветила свою красотку-бабушку: "Почему на ней одежда, а на тебе...".

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян засветила фигуру как есть в наряде с открытыми боками: фото в новом ракурсе.

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян в латексном платье с большими вырезами показала себя в процессе примерки: «Сложный выбор».