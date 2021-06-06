Украинский певец, композитор и авто песен Влад Дарвин (Vlad Darwin, настоящее имя - Владислав Приходько) удивил новостями

Певец, который прославился после участия в шоу "Фабрика звезд-2", и его жена Кристина Марти удивили украинцев, передает Politeka.net. Катя Осадчая в программе "Світське життя" раскрыла их главный секрет. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Оказывается все девять месяцев супруги скрывали то, что ждут ребенка. После того, как супруга родила, они рассказали этот секрет всем.

Супруги долго выбирали имя, решив, что оно должно начинаться на букву "р", оставив список из 25, но ни одно из них не подошло. Музыкант всю ночь не спал, придумывая сыну имя, и в итоге супруги назвали ребенка Рональдом.

"Мне показалось, что Рональд - самое интересное, свежее и сильное энергетическое имя. Он сможет приехать в любую страну мира, его легко будут называть Ронни", - рассказал счастливый отец первенца.

Молодые родители ответственно подошли к воспитанию сына, и мечтают, чтобы он говорил на пяти языках.

По словам супругов, о беременности знал мало кто, ведь хотели оградиться от лишнего внимания. Пара много читала об уходе за малышом, и каждый день для них был особенным.

После выход программы в эфир артист разместил пост с беременной Кристиной, в котором признался, что ощущает после рождения сына.

"Благодаря тебе я учусь любить, рождаюсь ежедневно снова и снова и плачу от счастья", - написал Дарвин.

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