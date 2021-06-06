Жена музыканта Сергея Бабкина Снежана полетела за границу, где засветила свою фигуру в купальнике
Как передает Politeka.net, сейчас женщина с мужем и детьми отдыхает в жаркой Турции и делится яркими фотографиями с отпуска.
Семейство, которое 2 года не были на море, много времени проводят на пляже, где купаются и загорают, в общем наслаждаются жизнью, однако Снежана не забывает делится своими мыслями во время отпуска.
Жена Бабкина признавалась ранее, что поначалу долго не могли определится, куда полететь отдыхать, сначала планировали в Доминикану, в итоге решили остановится в Бодруме.
Дочь Пугачевой Орбакайте в вечернем платье поразила видом публике: "Змею на груди пригрела"
Влюбленная пара погибла на украинской трассе, им не было и 30 лет: кадры трагедии
Бывшая "Холостячка" Мишина начала "воровать", испуганную актрису поймали на горячем: "Опача!"
Победительница "Холостяка" Ульянова поразила неряшливым видом: "Просто ужас, мне стыдно"
Внезапно оборвалась жизнь известного украинского актера, был совсем молодым: "Боже, как жаль"
Так, на последнем снимке, размещенном у себя в Инстаграм, Снежана попозировала стоя в лазурной воде.
Она закинула руки за голову, подставляя свое влажное тело лучам солнца, при этом на ней был надет интересный розово-голубой купальник.
Примечательно, что лицо, плечи и шея у Бабкиной отдавали красным оттенком, вероятно, женщина сгорела на солнце.
«Реальная жизнь - это секунда «СЕЙЧАС»
Остальное- иллюзия.
Прошлое- это воспоминание ума.
Будущее-это фантазия на тему.
Где брать энергию?
Только в моменте «СЕЙЧАС»!!!
Когда мы мыслями в прошлом или будущем - это слив энергии.
Как часто вы возвращаете себя в момент «ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС»?👇», - написала она.
Напомним, 10-летняя дочь Сергея Бабкина поразила внешностью и талантом: "Занимается всего два месяца, но...".
Как сообщала Politeka, жена Сергея Бабкина откровенно рассказала о предательстве мужа и серьезной травме: "Попала на самое дно".
Также Politeka писала, что Сергей Бабкин сравнил свою супругу с Элизабет Тейлор и Моникой Беллуччи: эффектное фото.