Жена музыканта Сергея Бабкина Снежана полетела за границу, где засветила свою фигуру в купальнике

Как передает Politeka.net, сейчас женщина с мужем и детьми отдыхает в жаркой Турции и делится яркими фотографиями с отпуска.

Семейство, которое 2 года не были на море, много времени проводят на пляже, где купаются и загорают, в общем наслаждаются жизнью, однако Снежана не забывает делится своими мыслями во время отпуска.

Жена Бабкина признавалась ранее, что поначалу долго не могли определится, куда полететь отдыхать, сначала планировали в Доминикану, в итоге решили остановится в Бодруме.

Так, на последнем снимке, размещенном у себя в Инстаграм, Снежана попозировала стоя в лазурной воде.

Она закинула руки за голову, подставляя свое влажное тело лучам солнца, при этом на ней был надет интересный розово-голубой купальник.

Примечательно, что лицо, плечи и шея у Бабкиной отдавали красным оттенком, вероятно, женщина сгорела на солнце.

«Реальная жизнь - это секунда «СЕЙЧАС»

Остальное- иллюзия.

Прошлое- это воспоминание ума.

Будущее-это фантазия на тему.



Где брать энергию?

Только в моменте «СЕЙЧАС»!!!



Когда мы мыслями в прошлом или будущем - это слив энергии.



Как часто вы возвращаете себя в момент «ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС»?👇», - написала она.

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