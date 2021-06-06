Экс-фаворитка "Холостяка 11" Михаила Заливако Юля "Зайка" поделилась нежным роликом в новых образах

После финала шоу "Холостяк" Юля не стала сидеть на месте и начала активно развиваться. Хоть девушка и проиграла, а также тяжело переживала разрыв, она собралась с силами и даже начала вести свой блог. Теперь в Инстаграм девушки появляются весьма интересные кадры.

В этот раз Юлия представила небольшой романтичный ролик, на котором показала себя в нежных и романтичных образах. Позируя на фоне цветущего сада, девушке удалось обратить внимание на себя.

«Интересно, когда женщина может быть одновременно нежным цветком и «железной леди». Цветком — чтобы о Вас хотели заботиться. «Железной леди» — чтобы и Вы могли быть опорой любимому в трудную минуту. 👉🏻Ангелина Фениксовна. 🌸Для меня женственность - это сочетание нежности и силы духа. А как вы считаете, что такое женственность?», - пишет девушка.

Фанаты тут же отвечают:

«Невероятно красивая🔥; Юля ты красоточка. Дай Бог тебе огромной любви❤; Фея🔥; Принцесса; Очень красивая; Здесь есть нежность и романтика. Юлечка,ты просто чудесная. Я считаю тоже самое что и ты. Нежность это самое главное что должно быть в девушке; Сама нежность!👏; Красотуля❤️; Шикарна 😍; Чудесная, невероятная нежность❤; Как волшебная нимфа😍».

Также "Зайка" решила напомнить поклонницам о важности ежегодной проверки у врачей, на предмет такго страшного недуга, как рак молочной железы.

"Если тебе не плевать на себя - прочти этот пост❗️. Ежегодно в Украине регистрируют около 16 тыс. новых случаев заболевания раком молочной железы. К сожалению, от этого никто не застрахован. Правильный образ жизни конечно, снижает риски, но не дает гарантий. Поэтому, так важно проходить плановые осмотры каждый год. В случае чего, время играет решающую роль. И чем раньше обнаружить болезнь - тем оптимистичней прогнозы... Девушки, женщины, обещайте себе беречь себя❣️", - говорится в посте.

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