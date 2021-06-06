Киевлянка Лилия, которую многие еще знают, как любовницу бывшего супруга Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу, похвасталась новым снимком в соцсетях

После расставания с турецким бизнесменом визажистка Лилия не пропала из сети, а наоборот, продолжает публиковать новый контент для подписчиков, которых на странице уже более 11 тысяч.

Сейчас девушка во всю развивает свою страницу в Инстаграм, откуда удалила все совместные фотографии с Муратом, и никаких переживаний по этому поводу не имеет.

В этот раз она опубликовала фотографию из своего досуга, на которой продемонстрировала прекрасную фигуру в черных обтягивающих одеждах.

Видно, что девушка похудела и похорошела, пока турецкий бизнесмен мирился со своей экс-супругой Ани Лорак.

«Под приятным впечатлением от Круэллы 👌 Кто смотрел ?)», -спросила она в сети.

До этого красотка Лилия прогулялась по улице стильно одетой: на ней был кремовый жакет с огромными пуговицами, белая блузка, заправленная в узкие джинсы с высокой талией и ремнем от известного бренда.

Киевлянка распустила свои длинные густые волосы и спрятала лицо за солнцезащитными очками.

В описании к фото девушка не поделилась никакими мыслями и не рассказала о том, что сейчас происходит в ее жизни.

Напомним, что любовница экс-мужа Ани Лорак в узких лосинах попотела на домашнем ковре: "копия Каролины".

Как сообщала Politeka, Ани Лорак нагрянула к Киркорову с бывшим мужем Муратом, светящимся от счастья: "сердце у нее золотое".

Также Politeka писала, что любовница экс-мужа Ани Лорак пококетничала перед камерой в костюме зайчика: Мурат не смог устоять.