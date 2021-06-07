Курс валют в Украине 7 июня обрадует стойкой гривной и падением доллара

Как передает Politeka.net, согласно свежим данным НБУ, новая неделя на валютном рынке начнется с хороших новостей для украинской гривны. И доллар, и евро в понедельник покажут падение, сильно подешевев по отношению к гривне.

Так, доллары в обменниках будут стоить по 27,29 гривен. Это на 5 копеек дешевле, чем в пятницу. Евро просядет в цене более существеннее. Его будут продавать по 33,06 гривен за единицу. При этом в пятницу европейскую валюту в обменниках можно было увидеть по 33,25 гривен. Европейская валюта дешевеет уже третий банковский день подряд.

Стоит отметить, что тенденция к укреплению гривны наблюдается уже второй месяц. Как и обещали аналитики, к лету гривна серьезно окрепнет, показав свою пиковую форму. Согласно бюджетной декларации на 2022-2024 годы, утвержденной правительством, к концу 2021 года гривна девальвирует до 28,6 гривен за доллар. Однако в последующие пару лет темп девальвации замедлится. До 2024 года курс не должен преодолеть отметку в 29,4 гривны за доллар.

Аналитики считают, что лето 2021 года самый лучший период для покупки долларов.

Напомним, что доллар замрет в ожидании, а евро рванет вниз: в НБУ озвучили, что будет с курсом валют и гривной.

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