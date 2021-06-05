Курс валют в Україні здивує черговим стрімким зміцненням української гривні

Як передає Politeka.net з посиланням на дані Нацбанку України, в понеділок, після вихідних, гривня різко рвоне вгору, залишивши позаду долар і євро. Американська валюта продовжить падати в ціні до рекордних показників.

Так, долари в обмінниках можна буде купити по 27,29 гривень. Це на 5 копійок дешевше, ніж у п'ятницю.

Європейську валюту можна буде купити по 33,06 гривень. Євро за вихідні впаде більш істотно, подешевшавши на 19 копійок.

Варто відзначити, що тенденція до зміцнення гривні зберігається вже довгий час. Як відзначають аналітики, вигідний курс буде зберігатися як мінімум до осені, а вже до зими гривня почне девальвувати.

До речі, згідно бюджетної декларації на 2022-2024 роки, яку прийняв Кабмін, долар в Україні не повинен подорожчати більш ніж до 29,4 гривень. Аналітики уряду очікують дуже повільну девальвацію гривні до 2024 року. При цьому очікується, що до кінця 2021 року курс просяде до 28,6 гривень за долар. У наступних два роки очікується стабільний курс без гойдалок та стрибків.

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