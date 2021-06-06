Відразу після вихідних гривня завдасть нового удару по долару, змусивши американську валюту оновити свій мінімум за останні місяці

У неділю, 6 червня, курси долара і євро в Україні будуть такими ж, як в останній банківський день – 4 червня. Тоді долар завмер на позначці в 27,34 гривень, а євро подешевшав до 33,25 гривень.

Однак, вже в понеділок, 7 червня, українці побачать в обмінниках нові цифри. Про це повідомляється на сайті Національного банку. Тиждень почнеться для гривні вельми вдало: українська валюта знову зміцнить свої позиції.

Так, курс долара на початку тижня опуститься на 5 копійок і досягне позначки в 27,29 гривень. Це мінімальний показник для американської валюти майже за 10 місяців. Востаннє він опускався нижче тільки 19 серпня минулого року, коли склав 27,2297 гривень.

У свою чергу, курс євро в понеділок впаде відразу на 19 копійок і складе 33,06 гривень. Європейська валюта дешевшає вже третій банківський день поспіль.

На міжбанку ситуація не така однозначна. Так, 4 червня курс долара в продажу опустився на 5 копійок і склав 27,26 гривень, а курс в покупці опинився на позначці в 27,24 гривень. Однак, курс євро в продажу піднявся на 2 копійки і досяг 33,19 гривень.

Нагадаємо, гривня обрушить долар і євро, в НБУ озвучили свіжі цифри: яким буде курс валют після вихідних.

Як повідомляла Politeka, долар завмре в очікуванні, а Євро рвоне вниз: в НБУ озвучили, що буде з курсом валют і гривнею.

Також Politeka писала, що гривня відправила долар і євро в нокаут після різкого стрибка: якими будуть курси валют.