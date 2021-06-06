Рэпер Алексей Потапенко показал яркое забавное фото в неожиданном ковбойском образе

Как сообщает Politeka.net, известный украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко, который после первого брака с Ириной Горовой несколько лет назад взял в жены свою коллегу Настю Каменских, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, недавно Потап показал в сети нежное фото объятий с Надей Дорофеевой, которая дала свой первый сольный концерт, а теперь выложил снимок в совершенно неожиданном образе и сделал признание.

На новом фото Алексей запечатлен в темной локации и новом имидже – теперь он дерзкий ковбой. Перед камерой рэпер появился в черной футболке с ярким красным узором, поверх которой надел коричневую ковбойскую курточку с бахромой. Завершает образ темная бордовая шляпа и милая ухмылка артиста.

В подписи к публикации Алексей Потапенко сделал забавное ковбойское признание: "Но я не стрелял в депутата… Я стрелял в шерифа". Пользователи в восторге от нового образа мужа Насти Каменских, его засыпают комплиментами в комментариях к публикации. "Учите английский с Потапом", "Апачи! Большой человек", "Красавчик", "Необычный образ", "Тебе очень идет такой стиль", "Красивый", - пишут фанаты в комментариях.

Напомним, Муж Каменских Потап сжал в объятиях Дорофееву, не сдержав своих эмоций: "Мы успели попрощаться...".

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