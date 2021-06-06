Украинская телеведущая Катя Осадчая покрасовалась в свободном легком платье, засветив округлившийся животик

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Осадчая поделилась свежим фото. Как известно, телеведущая вместе со своим мужем Юрием Горбуновым ждут пополнения. Пара долгое время скрывала беременность Осадчей при помощи разных нарядов, но недавно таки призналась, что скоро в их семье появится малыш.

Теперь Осадчая радует поклонников яркими снимками, на которых позирует в женственных образах. В этот раз телеведущая засветилась в белом платье, которое идеально подчеркнуло ее живот.

«Уверенной походкой идем в лето. Лето на встречу тоже шагает, но неуверенно - полдня солнце, полдня дождь. А какая у вас погода? Призываю погожие дни платьем из нашей совместной коллекции с @andre_tan_official, подходит на любые изменения фигуры», - подписала фото Осадчая.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Катюша, вы очень красивая», «На это платье с украинской плахтой вдохновила ты!», «а у нас солнечно весь день», «Вы прекрасны. Лето иди к нам, потому что мы к тебе уже бежим», «Очаровательная», «Вам очень идёт быть мамой. Счастья вашей семье», - пишут пользователи сети.

Напомним, что беременная Осадчая показала редкое фото со старшим сыном-выпускником, красавчик вырос: "Я всегда рядом".

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