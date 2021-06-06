Український співак, композитор і автор пісень Влад Дарвін (Vlad Darwin, справжнє ім'я - Владислав Приходько) здивував новинами

Співак, який прославився після участі в шоу "Фабрика Зірок-2", і його дружина Христина Марті здивували українців, передає Politeka.net. Катя Осадча в програмі "Світське життя" розкрила їх головний секрет. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Виявляється всі дев'ять місяців подружжя приховувало те, що чекає дитину. Після того, як дружина народила, вони розповіли цей секрет всім.

Подружжя довго вибирало ім'я, вирішивши, що воно повинно починатися на букву "р", залишивши список з 25, але жодне з них не підійшло. Музикант всю ніч не спав, придумуючи синові ім'я, і в підсумку подружжя назвало дитину Рональдом.

"Мені здалося, що Рональд - найцікавіше, свіже і сильне енергетичне ім'я. Він зможе приїхати в будь-яку країну світу, його легко будуть називати Ронні", - розповів щасливий батько первістка.

Молоді батьки відповідально підійшли до виховання сина, і мріють, щоб він говорив на п'яти мовах.

За словами подружжя, про вагітність знав мало хто, адже хотіли захиститися від зайвої уваги. Пара багато читала про догляд за малюком, і кожен день для них був особливим.

Після виходу програми в ефір артист розмістив пост з вагітною Христиною, в якому зізнався, що відчуває після народження сина.

"Завдяки тобі я вчуся любити, народжуюся щодня знову і знову і плачу від щастя", - написав Дарвін.

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