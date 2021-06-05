Телеведуча Катя Осадча показала рідкісні фото зі старшим сином від першого шлюбу

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка зараз вагітна третьою дитиною, виклала у своєму мікроблозі в Instagram кілька фотографій, на яких показала старшого сина-випускника. Виявилося, що син від першого шлюбу телезірки Ілля вже закінчив школу, а зіркова мама побувала на його випускному.

На нових знімках щаслива Катерина позує разом з красунчиком-сином. Як видно, зіркова матуся прийшла підтримати сина в скромному образі - на ній світле плаття середньої довжини і цікавого фасону, яке вона доповнила світлими балетками на низькому ходу. Її волосся зібране в акуратну зачіску, а на обличчі легкий макіяж і мила посмішка.

У підписі до публікації Осадча написала: "Мій випускник. Ніби тільки у мене був випускний, а вже в Іллі, і ніби тільки йшли в перший клас, а вже Ілля майбутній студент! Ілля, нехай доросле життя буде легким і щасливим, а я завжди поруч". Шанувальники ту ж взялися обговорювати нові знімки Каті, засинаючи її привітаннями. "Який красунчик!", "Фантастичні! Вітаємо! Мамина гордість!", "Як схожі", "Як сильно на тебе схожий", "Катя, вітаю. Він у вас красень", - пишуть в коментарях до фото.

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