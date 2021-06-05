Телеведущая Катя Осадчая показала редкие фото со старшим сыном от первого брака

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая сейчас беременна третьим ребенком, выложила в своем микроблоге в Instagram несколько фотографий, на которых показала старшего сына-выпускника. Оказалось, что сын от первого брака телезвезды Илья уже окончил школу, а звездная мама побывала на его выпускном.

На новых снимках счастливая Екатерина позирует вместе с красавчиком-сыном. Как видно, звездная мамочка пришла поддержать сына в скромном образе – на ней светлое платье средней длины и интересного фасона, которое она дополнила светлыми балетками на низком ходу. Ее волосы собраны в аккуратную прическу, а на лице легкий макияж и милая улыбка.

В подписи к публикации Осадчая написала: "Мой выпускник. Будто только у меня был выпускной, а уже у Ильи, и будто только шли в первый класс, а уже Илья будущий студент! Илья, пусть взрослая жизнь будет легкой и счастливой, а я всегда рядом". Поклонники ту же принялись обсуждать новые снимки Кати, засыпая ее поздравлениями. "Какой красавчик!", "Фантастические! Поздравляем! Мамина гордость!", "Как похожи", "Как сильно на тебя похож", "Катя, поздравляю. Он у вас красавчик", - пишут в комментариях к фото.

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