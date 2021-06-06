Телеведучі Юрій Горбунов і Катерина Осадча поділилися кадрами з випускного сина
Як передає Politeka.net, фінальні кадри випускного вечора Іллі шоумен опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Осадча, яка зараз вагітна третьою дитиною, також виклала у своєму мікроблозі в Instagram кілька фотографій, на яких показала старшого сина-випускника.
Виявилося, що син від першого шлюбу телезірки Ілля вже закінчив школу, а зіркова пара побувала на його випускному.
Дочка Пугачової Орбакайте у вечірній сукні вразила виглядом публіці: "Змію на грудях пригріла"
Дочка Пугачової Орбакайте у вечірній сукні вразила виглядом публіці: "Змію на грудях пригріла"
Донька Кравець з "Квартал 95" засвітила матір і батька на прогулянці: рідкісні фото
Полякова з білосніжної яхти похвалилася своїми хоромами на березі озера: "Особняк, басейн, стайня..."
Вибухи гримлять на складах боєприпасів, люди кинулися в бомбосховища: кадри великої НП в Європі
Судячи з усього, святкування закінчилися великим салютом, який і показав Горбунов в своїх сторіс.
Варто відзначити, що випускні вечори в школах в нинішньому році не заборонені, але потрапляють під відповідні обмеження карантинних зон.
Нагадаємо, Вагітна Осадча вразила кадрами без фільтрів, розслабившись на яхті: "канікули закінчуються, але...".
Як повідомляла Politeka, Вагітна Осадча розгубилася, кажучи про маму, зворушливе відео: "вона сама...".
Також Politeka писала, Горбунов зняв зворушливий момент з вагітною Осадчою і сином: "чекаємо поповнення...".