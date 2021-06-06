Телеведучі Юрій Горбунов і Катерина Осадча поділилися кадрами з випускного сина

Як передає Politeka.net, фінальні кадри випускного вечора Іллі шоумен опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Осадча, яка зараз вагітна третьою дитиною, також виклала у своєму мікроблозі в Instagram кілька фотографій, на яких показала старшого сина-випускника.

Виявилося, що син від першого шлюбу телезірки Ілля вже закінчив школу, а зіркова пара побувала на його випускному.

Судячи з усього, святкування закінчилися великим салютом, який і показав Горбунов в своїх сторіс.

Варто відзначити, що випускні вечори в школах в нинішньому році не заборонені, але потрапляють під відповідні обмеження карантинних зон.

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