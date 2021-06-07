Бывшая жена и партнерша по бизнесу рэпера Потапа Ирина Горовая честно высказала все, что думает, о Наде Дорофеевой

Ирина Горовая уже давно является успешным украинским продюсером, причем пришла она в украинский шоу-бизнес вместе со своим экс-мужем Потапом. Несмотря на то, что пара распалась, они продолжают вместе работать. Вместе Потап и Ирина занимаются и своими подопечными, в числе которых есть и Надя Дорофеева.

Девушка впервые дала свой сольный концерт, который положил начало ее карьере. Поддержать артистку пришло множество коллег, а Дмитрий Монатик и Алексей ЗАвгородний стали "гвоздями программы", ведь спели вместе с Надей, не скрывая чувств.

Высказаться о работе Дорофеевой решила и Ирина, которая работает с ней много лет.

"Вчера родилась новая звезда - DOROFEEVA⭐️. Любовь, доброта, энергия и нескончаемые волны позитива и драйва витали вчера в воздухе. @nadyadorofeeva представила новую программу «dofamin», в которой она отбросила все условности и ограничения, открыла свое сердце и чувства каждому слушателю и зрителю. Под ее песни невозможно было устоять на месте и не танцевать под уже известные и новые треки.

И мне показалось, что вчера шоу - бизнес был именно таким, о которым мы мечтаем - единый в потоке, добрый, танцующий, свободный и наполненный😍

Каждый вынес что то свое: первое знакомство с DOROFEEVA, первый сольник, Надя играющая на гитаре, первый летний концерт… Я же поняла - мы все правильно сделали, запустившись в декабре и в июне собрав сольный концерт. В эпоху ускорения, необходимо пересмотреть релизы, компании, бизнес должен иметь возможность все быстрее и быстрее пересматривать себя и свою динамику", - рассказала Ирина.

Поклонники не остались в стороне:

«Ждём в Запорожье с нетерпением 10го🔥; Да ...Надя Звезда 😍🌟И зародилась эта Звезда в Мариуполе эта встреча незабываемая; Круто); О, да, это действительно круто; Хах, Каменских так не поздравляли».

Ранее Ирина призналась, что развод дался супругам не просто, при этом она продолжает восхищаться Потапом как артистом и творческой личностью.

"Сказать о том, что я сразу, и он сразу разошлись и давай будем дружить – конечно же, нет. Но творческие люди – они другие. Можно разлюбить, не так вдохновляться как мужчиной, но он творец на 100%", – поделилась откровениями Горовая.

По словам Ирины, их творческий союз невозможно разорвать, потому что она безумно в него верит и ей очень нравиться то, что он делает.

Напомним, что бывшая жена Потапа Горовая увезла Дорофееву к океану, поразив кадрами: "Наде снова 25".

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