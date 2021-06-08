Популярный артист Владимир Дантес показал, как проводят свободное время его мама и мама его супруги, Нади Дорофеевой

Владимир Дантес не так давно рассказал, что его мама переехала из Харьков в Киев и теперь ему стало намного проще с таким соседством. Как оказалось, мама Владимира поменяла квартиру в Харькове на ту, которая сейчас здесь.

«Теперь я еду домой, по пути заезжаю к ней, говорю: “Есть нужно” - “Хорошо”. Приготовила, спустила. Еду ты уже не готовишь дома, получается. Мама рядом - это кайф», - сообщил Дантес в одном интервью.

А в этот раз на свежих кадрах артист показал, как его мама и мама Нади проводят время вместе за столом. Современные мамы, как оказалось, спокойно наслаждались временем с телефоном, пролистывая ленты новостей.

«Мамы-зумеры. Нереально висят на семейном ужине» - шутливо подписал Дантес новое видео. На фоне во время съемок можно услышать, как сама Надя смеется над происходящим. Отметим, ранее Дантес уже рассказывал, что он в хороших отношениях со своей тещей:

- У нас шикарные отношения с Ольгой Владимировной. В первый день, когда познакомились, Надя куда-то ушла, а мы уже чистим картошку, готовим еду. У нас абсолютно налажен контакт, - подметил артист.

Ранее сама Дорофеева показала, как ее мама приехала к ней на выходные в гости и позвала знаменитость на завтрак. Мама Дорофеевой - Ольга - красивая женщина и заботливая, как все мамы. Так, Надя показала в своем аккаунте в Инстаграм в разделе сториз, как мама балует ее завтраком.

"Спускаюсь, а тут мама преихала, говорит давай завтракать - я говорю давай, а она говорит и вот это, и это и еще вот это - хлеб горчичный спекла. Мам, все в порядке у тебя?", - рассказала звезда, улыбаясь.

Напомним, Надя Дорофеева покрылась красными пятнами, раскрыв их причину: "Всегда такие, когда я...".

Как сообщала Politeka, муж Дорофеевой Дантес оконфузился на съемках, смутив новым кадром: "Больно смотреть".

Также Politeka писала, что на мужа Дорофеевой Дантеса "напали" в украинской глубинке: "Волчара атаковал".