Звезда шоу «МастерШеф», креативный кулинар Татьяна Литвинова, рассказала печальную новость своим поклонникам
Эксперт окончила Одесскую государственную академию пищевых технологий, была директоров торговой фирме, а также владелицей ресторана с караоке, передает Politeka.net. Позже она прошла кастинг одного из телеканалов на должность кулинарного эксперта, а затем стала судьей на шоу «МастерШеф».
Эксперт полюбилась зрителям, которые стали следить за ней в соцсетях. Сейчас на страницу Литвиновой в Инстаграм подписаны 527 тысяч пользователей сети, с которыми она делится приготовлениями различных блюд, а также говорит о своей личной жизни.
В одном из последних постов звезда раскрыла печальную новость - она разводится со своим мужем, бизнесменом Ярославом. Судя по посту, Татьяна тяжело переносит развод, ведь было приложено много усилий, чтобы сохранить брак.
"С болью в сердце мы приняли тяжелое решение о разводе. Мы благодарны судьбе за 9 лет, проведенных вместе и остаемся добрыми друзьями.
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Заранее спасибо за ваше понимание и такт.
Татьяна и Ярослав.
Это последнее совместное фото...", - написала Литвинова.
За день публикация собрала более 8000 лайков и много комментариев:
"Танюшка, все проходит и это пройдёт, все будет хорошо 😍", "Все что не делается всё к лучшему. Мы принимаем любое ваше решение. Мы вас любим❤️❤️❤️❤️", "Вы никому ничего не обязаны объяснять,,, все будет хорошо🙌", "Кошмар, вы были безумно красивой парой😍😍 как жаль что лучшие расстаются (((😢😢".
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