Певица Наталья Могилевская, которая поправилась на 10 кг, показала, как идет процесс ее похудения

Как передает Politeka.net, кадрами артистка поделилась на своей страничке в Instagram в разделе сториз. Певица показала танцевальную тренировку с молодым незнакомцем. И добавила опрос с возможностью проголосовать к чему готовится певица.

Так, среди ответов - готовлюсь к съемкам нового клипа, тренируюсь к новому сезону "Танців з зірками", плановая тренировка и тестирую нового тренера.

Вначале сториз певица мельком показала себя в большом зеркале в танцевальном зале, а дальше перевела камеру на красивого тренера по танцам.

"Одна ручка опускается. А что со второй у меня? Если одна ручка опустилась, то вторая подымается, всем доброго утра", - комментирует Могилевская за кадром вместе со своим тренером по танцам.

Не так давно певица призналась, что во время карантина поправилась на 10 килограмм. В соцсетях Могилевская призвала к помощи самых звездных "похудаторов" Аниту Луценко и Наталью Самойленко и во время интервью на телевидении даже пообещала похудеть перед всей страной.

Артистка активно начала заниматься собой и уже начала делится результатами, но на очередном мероприятии она нарушила

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