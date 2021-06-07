Жена музыканта Сергея Бабкина Снежана полетела за границу, где засветила свою фигуру в купальнике

Как передает Politeka.net, сейчас женщина с мужем и детьми отдыхает в жаркой Турции и делится яркими фотографиями с отпуска.

2 года Бабкины не были на море, сейчас вовсю наслаждаются морем - купаются и загорают. Снежана не забывает делится своими мыслями во время отпуска.

Жена Бабкина признавалась ранее, что поначалу долго не могли определится, куда полететь отдыхать, сначала планировали в Доминикану, в итоге решили остановится в Бодруме.

Так, на последнем снимке, размещенном у себя в Инстаграм, Снежана попозировала стоя на доске для сапсерфинга в лазурной воде.

Она раскинула руки высоко за голову, подставляя свое влажное тело лучам солнца, при этом на ней был надет сдельный купальник, а в руке она держала весло.

Примечательно, что лицо, плечи и шея у Бабкиной отдавали красным оттенком, вероятно, женщина сгорела на солнце.

"Невероятное утро!💙 Состоялось наше знакомство с #supsurf сапсёрфингом!", - написала Бабкина.

Сапсёрфинг - водный вид спорта, разновидность серфинга, в котором серфер передвигается по воде с помощью весла. Доски для сапсёрфинг похожи на доски для традиционного серфинга, но обычно больше их по габаритам, что упрощает удержание равновесия.

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